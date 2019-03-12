"رشا" تطلب الخُلع: "جوزي عايزني أجيب برفان جارتنا عشان بيحبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "رشا س." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها: "جوزي بيشم برفان جارتنا، ومتابعها في خروجها ولبسها".

وتضيف "رشا" 27 سنة، ربة منزل: "تزوجت من مجدي 33 سنة، سائق تاكسي، زواجًا تقليديًا، عن طريق إحدى الصديقات التي قامت بترشيحه، وبعد التعارف رأيته شخصية متدينة وبشوشة، فوافقت على الخطبة وبعد مرور شهرين انتقلنا إلى عش الزوجية معًا".

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تكمل الزوجة حديثها: "عشنا حياة زوجية سعيدة في البداية، وعقب مرور فترة من الزواج أنجبت طفلتنا البالغة من العمر 4 سنوات، وبعدها انقلب حال زوجي وبدأ ينظر إلى كل تفاصيلي ويتمرد عليها، حتى ابتعدنا عن بعضنا وأصبحا نعيش في غرف منفردة".

تشكو الزوجة: "زوجي يتحدث باستمرار عن جارتنا، بعد أن تدخلت في حياتنا بدون سبب، وأصبح يطالبني باتخاذها قدوة لي، فكلما تحدث زوجي معي يذكرها في كلامه، حتى وصل به الأمر لقوله غيري البرفان بتاعك وأعرفي اسم برفان جارتنا عشان أحلى، ولبسها شكله حلو ألبسي زيها".

تختتم "رشا": "انزعجت كثيرًا لما يفعله زوجي، وتعمدت رفع صوتي أثناء حديثي معه كي تسمعني جارتنا وتخرج من حياتنا، لكنه رفض ذلك وقام بإهانتي وضربي ولم ينتبه لطفلته، حتى وصل به الأمر إلى طردي من المنزل بملابس البيت، فذهبت إلى منزل أهلي لعرض الوضع وطلب الطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده، وحملت رقم 3156 لسنة 2018 ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها".​