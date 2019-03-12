تجلب لك العالم في "ميلي ثانية".. 13 معلومة عن شبكات الجيل الخامس- فيديوجراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

بات العالم يتحدث عن شبكات الجيل الخامس "5G"، والتي ستعطي مستخدميها كثيرًا من السرعة والنطاق الواسع، إذ ستمنح هاتفك اتصالاً أسرع بمعدل 100 مرة من الجيل الرابع، وهو ما يكفي لمشاهدة فيديو عالي الوضوح أو تنزيل فيلم ثلاثي الأبعاد في 3 ثوانٍ، مقارنة بـ6 دقائق باستخدام الجيل الرابع.

وبدأت دول العالم سباقها في تطوير بنيتها التحتية استعدادًا لشبكات الجيل الخامس، التي يتوقع أن تبدأ في الانتشار على نطاق واسع بدءًا من هذا العام، مقدمة العديد من المزايا والقدرات غير المسبوقة، وبدأت العديد من الشركات في إطلاق هواتف جديدة تدعم الـ"5G".

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ووفق ما ذكره موقع "سي إن إن"، قالت ليلى ووريل الرئيس التنفيذي لشركة Altran North America ، وهي شركة هندسية ذات تقنية عالية: "سيكون لشبكة الجيل الخامس تأثير كبير على حياة الناس". وأضافت: "سنشهد تقدمًا كبيرًا في جودة الحياة التي يُمكن أن تقدمها الجيل الخامس للأفراد".

ما هو الجيل الخامس؟ وما فائدته؟ وما الذي يميزه عن الجيل الرابع والثالث؟ وماذا كان يحدث من قبل؟ أسئلة يطرحها مستخدمو الأجهزة الذكية. مقطع الفيديو التالي يعرض لك الإجابة في 14 معلومة.