"سجادة" تكتب نهاية فتاة سقطت من الطابق الـ14 في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
كشفت تحريات المباحث تفاصيل مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع عشر، من منور برج سكني في منطقة المطرية، واتضح أن توازنها اختل أثناء نشر سجادة.
وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة تدعى "ندى" 24 سنة، وسقطت داخل منور البرج من الدور الـ14.
وتبين أن الفتاة تهشم جسدها بالكامل، فأبلغ الأهالي العميد أشرف عبدالعزيز مأمور قسم شرطة المطرية بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة في منتصف العقد الثالث من عمرها، ودلت التحريات على أن الفتاة مخطوبة حديثًا ، وتحرر محضر بالواقعة.
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