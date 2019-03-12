قوات سوريا الديموقراطية تقصف آخر جيب لـ"داعش"بشرق سوريا

تعرض آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا للقصف بضربات جوية ومدفعية يوم الاثنين ضمن هجوم لقوات سوريا الديموقراطية تدعمه الولايات المتحدة بهدف انتزاع السيطرة على آخر موطئ قدم لداعش في سوريا.

وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز أن إطلاق النار اشتد بعد حلول الظلام في الباغوز قرب الحدود العراقية مع استهداف المنطقة بالصواريخ فيما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء. وأمكن سماع دوي أعيرة نارية شديدة بينما أضاءت ألسنة اللهب سماء الليل.

واستمرت عمليات قوات سوريا الديمقراطية العسكرية يوم الاثنين تزامناً مع ضربات جوية للتحالف، لكن عفرين قال إن التقدمات بطيئة نظراً لأن القوات تريد إتمام العملية بأقل خسائر.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن قواتها واجهت إطلاق نار من قناصة بالإضافة إلى ألغام أرضية مضيفة أنها تتقدم ببطء لتفادي وقوع خسائر.

وذكرت أنه لا يزال عناصر من داعش يتحصنون في المنطقة، وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت مخازن ومركبات لداعش.

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وقال مسؤول دفاعي أميركي طلب عدم نشر اسمه إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن كبار قادة داعش لا يزالون في الباغوز.

وقال "نحن على يقين كبير من أن القيادة ليست في هذه المنطقة الصغيرة المنكوبة".

وقال قيادي بقوات سوريا الديمقراطية حققنا "تقدمات بسيطة" منذ استئناف الهجوم في وقت متأخر يوم الأحد، وقتل وأصيب العديد من المقاتلين المتشددين. ولم تستطع رويترز التحقق من ذلك بشكل مستقل.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتلي تنظيم داعش حاولوا تنفيذ أربع هجمات انتحارية وعثرت القوات على مخزن للسلاح. وقتل أحد مقاتلي القوات وأصيب أربعة آخرون.

ولم تقدم القوات على شن هجوم شامل على مدى أغلب الأسابيع القليلة الماضية نظرا لخروج الآلاف من الباغوز ومن بينهم مقاتلون مستسلمون ومؤيدون لداعش ومدنيون وبعض أسرى التنظيم.

ولم يخرج المزيد من الناس بحلول مساء يوم الأحد مما دفع قوات سوريا الديموقراطية إلى بدء هجومها.