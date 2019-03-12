أميركا تقرر سحب كافة دبلوماسييها من فنزويلا

قررت الولايات المتحدة سحب كافة دبلوماسيها المتبقيين في سفارتها في كراكاس، فيما تسوء الأوضاع في فنزويلا، حسب ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء أمس.

وكتب بومبيو على تويتر أنّ "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أن وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكل قيداً على السياسة الأميركية".

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