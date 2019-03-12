رئيس المفوضية الأوروبية: اتفقت مع ماي على صفقة انسحاب بريطانيا

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه وافق على تعديلات على صفقة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وقال يونكر خلال مؤتمر صحفي مع ماي في ستراسبورج عند منتصف الليل "اتفاقنا يقدم توضيحات مفيدة وضمانات قانونية لصفقة الانسحاب والترتيب الخاص (بإيرلندا الشمالية)".

وأضاف: "الاختيار واضح.. إما هذا الاتفاق أو قد لا يحدث الانسحاب على الإطلاق. دعونا نعمل على انسحاب بريطانيا بشكل منظم. نحن مدينون بذلك للتاريخ".