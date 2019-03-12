"قطبة مخفية"... كيف تم تشكيل الوفد الى مؤتمر بروكسل؟

آخر تحديث: منذ 40 من الدقائق المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 127

مُشاركة لبنان في مؤتمر "بروكسل 3" ما زالت في دائرة الأخذ والرد لناحية تشكيلة الوفد التي اقتصرت الى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري على وزير التربية اكرم شهيّب ووزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، والتي أثارت في الأجواء الداخلية تساؤلات حول مغزى استبعاد وزير شؤون النازحين صالح الغريب عن تشكيلة الوفد، في وقت أفيد عن اتصالات جرت على اكثر من صعيد رئاسي وسياسي بهدف إعادة استدراك هذا الأمر.



وقالت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية": "السؤال الذي يطرح حول هذه المسألة هو كيف تم تشكيل الوفد، وهل تم ذلك في مجلس الوزراء أم خارجه؟ واضح انّ هناك قطبة مخفية فمن المسؤول عنها؟ وفي أي حال دارت الاتصالات على أكثر من محور في الساعات الماضية". المصدر: صحيفة الجمهورية اللبنانية

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