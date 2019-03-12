أميركا تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من يوم الاثنين أن واشنطن ستسحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا هذا الأسبوع.

وقالت الخارجية في بيان “مثلما كان الحال مع قرار 24 كانون الثاني لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأميركي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأميركية”، وفقا لوكالة رويترز.

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون يوم الأحد، أنّ عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.

ولم يصل بولتون إلى حد توقع إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه أكّد أنّ الزخم في مصلحة خوان غوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في نهاية كانون الثاني واعترف به حوالي خمسين بلداً.

Advertisements

وتزامن ذلك مع إعلان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة حال الطوارئ بعد أربعة أيام من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بناء على طلب غوايدو.

وأورد المرسوم الذي تقدم به غوايدو ووافق عليه البرلمان الفنزويلي “أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني (…) بسبب الوضع المفجع في البلاد جراء انقطاع الكهرباء”، مناشدا “التعاون الدولي” لمعالجة الأزمة في فنزويلا.

المصدر سكاي نيوز