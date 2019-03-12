كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات اغاثية من البحرين للحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزع فريق الهلال الاحمر الإماراتي 250 سلة غذائية مقدمة من دولة المملكة البحرينية على النازحين من مدينة الدريهمي في منطقة الطائف بمحافظة الحديدة.

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حيث قام الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع 250 سلة غذائية المقدمة من المؤسسة الخيرية لمملكة البحرين على العائلات والاسر النازحة المتواجدة في منطقة الطائف والتي نزحت من مديرية الدريهمي بسبب قصف المليشيات الحوثية وتشريدهم.

وتحتوي السلال الاغاثية على مواد غذائية مقدمة من الجمعية الخيرية لمملكة البحرين، وشكر النازحون الهلال الاحمر الإماراتي ودولة البحرين على تقديم المساعدات لهم بعد ان اصبحوا بحاجة ماسة الى المواد الغذائية بعد ان شردتهم مليشيات الحوثي من منازلهم في مدينة الدريهمي.