العثور على جثة متشرد تعرض لطعنات ضواحي آسفي والدرك يعتقل المعنيين بالأمر

تعرض متشرد في ضواحي مدينة آسفي، منتصف ليلة أمس الأحد، إلى عملية قتل بشعة، بعدما وجه إليه أشخاص مجهولون، طعنات بالسكين في مختلف أنحاء جسمه، بعدما أعترضوا سبيله في الجماعة القروية “الثنين الغياث”.

وقالت مصادر أمنية لـ”اليوم24″ إن ما يروج من أخبار حول قطع الجهاز التناسلي للمتشرد الضحية غير صحيحة، مشيرة إلى أنه تعرض لطعنات مختلفة في جميع أنحاء جسمه، وجرى التنكيل بالجثة بشكل بشع، مؤكدة أن الضحية وجد مدرجا في دمائه، والطعنات شملت جميع أنحاء جسمه، ولم تستثن أيّ جزء منها.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن عناصر الدرك الملكي في سرية سبت جزولة، اعتقلوا المعنيين بالأمر، خلال 30 دقيقة من وقوع الجريمة، حيث يتم التحقيق معهم، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، وتباشر السلطات الأمنية إجراءات التحقيق في النازلة.

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