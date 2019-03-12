الملك الأردني يبحث بواشنطن "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بحث وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، فرص السلام بالشرق الأوسط، و"صفقة القرن"، مع الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، في مقر إقامة السفير الأردني في واشنطن، بحسب ما أكد مصدر أميركي مطلع، اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمصدر، فإن الملك الأردني الذي يزور واشنطن هذه الأيام، التقى مساء يوم الإثنين، بالطاقم الأميركي، إذ استمر الاجتماع 45 دقيقة.

واجتمع الملك الأردني مع مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، أمس الإثنين. وقال مكتب بنس إنهما بحثا المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" وقرار ترامب إبقاء قوة صغيرة في سورية.

والتقى الملك عبد الله أيضا بالقائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، لبحث التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة.

وذكرت السفارة الأردنية في بيان، أن الاجتماع تناول أحدث التطورات في الشرق الأوسط والجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية، وجهود محاربة الإرهاب في إطار نهج شامل، والتعاون الأردني-الأميركي في هذا الصدد.

Advertisements

وعاد كوشنر وغرينبلات مؤخرا من جولة في دول الخليج العربية، سعيا خلالها لحشد دعم الزعماء العرب بشأن الجزء الاقتصادي في مقترح خطة سلام بالشرق الأوسط، لكن تلك الجولة لم تشمل الأردن.

ومن المتوقع أن يكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاصيل "صفقة القرن"، بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وتأخر إعلان خطة ترامب للسلام عدة مرات، ولا سيما منذ ثار غضب الفلسطينيين، عندما اعترف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في ر كانون الأول/ ديسمبر 2017، ونقل سفارة واشنطن للمدينة المحتلة.

ويعتقد مسؤولون في البيت الأبيض أن الخطة لن تنشر إلا بعد فترة من إجراء إسرائيل الانتخابات العامة، والتي ستحدد مصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.