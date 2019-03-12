حالة الطقس: أجواء لطيفة ودرجات حرارة مرتفعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا في المناطق الجبلية، ودافئا في باقي المناطق نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ولطيفا بوجه عام، والفرصة مهيأة لتساقط زخات من الأمطار وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.