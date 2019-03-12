انت الان تتابع تفاصيل خبر انسحاب بوتفليقة.. انتصار للشعب أم التفاف على حراكه؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 07:46 صباحاً - رغم مشاعر الفرحة التي خالجت قلوب الجزائريين بعد إعلان الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، عدم ترشحه لولاية خامسة، إلا أن مشاعر الخوف والقلق بدأت تنتابهم بعد الكشف عن محتوى الرسالة التي وجّهها لهم بالمناسبة، والتي حملت ألغازاً وفخاخاً اعتبرها البعض التفافاً واضحاً على مطالبهم وحراكهم الداعي للتغيير الحقيقي.

بوتفليقة في رسالته المطوّلة منح العديد من الوعود للجزائريين، وهي الوعود التي تكرّس استمراريته على رأس الدولة لمدة أقلها عام واحد، ما يعني تمديداً غير مباشر لولايته الرئاسية الحالية، وهو ما تعهّد به في رسالة ترشحه؛ حينما طلب من الجزائريين تزكيته لولاية خامسة مقابل تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في عامه الأول دون الترشح لها.

ومن جملة الوعود التي تقدّم بها بوتفليقة في رسالته اليوم، بعد عودته أمس من رحلته العلاجية بسويسرا، عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، وإجراء تعديلات جمّة على تشكلية الحكومة تكون من الكفاءات الوطنية في أقرب وقت، مع العمل تحت وصايته على إنجاح "الندوة الوطنية الشاملة"، التي ستضع دستوراً جديداً للبلاد، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية القادمة.

بوتفليقة في رسالته خاطب الجزائريين بقوله: "أتعهّدُ أمام الله عزَّ وجلَّ، وأمام الشعب الجزائري، بألاّ أدّخِر أيَّ جهدٍ في سبيل تعبئة مؤسسات الدّولة وهياكلها ومختلفِ مفاصلها، وكذا الجماعات الـمحليّة؛ من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل هذه".

وتابع: "ختاماً أتعهّدُ، إن أمدني الله تبارك وتعالى بالبقاء والعون، أن أسلّم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية".

ما سبق يعني أن بوتفليقة، المنتهية ولايته في أبريل المقبل، سيستمر في منصبه، وسيكون رقماً فاعلاً ومشرفاً على رسم معالم المشهد السياسي لما بعد عهده، وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء التفافاً واضحاً على مطالب الحراك الشعبي، الذي تجاوز مطلب إلغاء الولاية الخامسة إلى الذهاب نحو تغيير جذري للنظام، وذلك بتأجيل الانتخابات وإعلان مرحلة انتقالية تقودها حكومة تكنوقراط.

الإعلامي مروان العمري تساءل، في معرض تعليقه على رسالة بوتفليقة، لـ"الخليج 365 " قائلاً: "أتساءل عن المدة التي تستغرقها عملية تجسيد تعهدات بوتفليقة؛ فإذا كانت الندوة الوطنية ستنتهي من عملها نهاية عام 2019، وتليها عملية الاستفتاء على الدستور، وبعد ذلك تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، ومن ثم تنظيم الانتخابات الرئاسية، وكل هذا تحت إشراف بوتفليقة باعتباره رئيساً"، ذلك يعني، على حدّ قوله، أن "فترة ولايته ستستمر ربما لأكثر من عامين".

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خديعة سياسية

الكاتب عاطف قدادرة وصف ما يحدث بـ"الخديعة السياسية"، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما يجري الآن أكبر خديعة سياسية دون أي سند دستوري، نفس الواجهة بنفس المسؤولين، ما يحدث فرصة لهم للإشراف على انتقال السلطة وتعيين الخليفة، وأيضاً ربح للكثير من الوقت لترتيب أوراقهم".

بالمقابل تساءل متابعون عن السند القانوني الذي اعتمده بوتفليقة لأول مرة في تاريخ البلاد من أجل تعيين نائب للوزير الأول الجديد، نور الدين بدوي، وزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة، خلفاً لأحمد أويحيى، الذي أُقيل بعد إعلان سحب ترشحه، ذلك أن كل الحكومات السابقة لم يعيّن فيها نائب للوزير الأول؛ لسبب بسيط وهو أن الدستور لا يتضمّن هذا المنصب.

المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، عضو حركة "مواطنة" المعارضة، رغم تأكيده أن تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس "انتصار جزئي" للحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ ثلاثة أسابيع، لكنه يوضح بالمقابل لـ"الخليج 365" أن "مطلب الجزائريين كان واضحاً، ولا يتمثّل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، بل كان في الذهاب إلى مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني".

بوشاشي عبّر عن تخوفه من أن "يتم الالتفاف على رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية، وإلى ديمقراطية حقيقية"، وجدد تمسّكه بمرحلة انتقالية تكون تحت إشراف حكومة تعيَّن من خلال مشاورات واسعة تضم أسماء وشخصيات لها مصداقية في الشارع الجزائري.

التفاف على الحراك

الكاتب والإعلامي علاوة حاجي يؤكّد أن السلطة وعدت، بعد مسيرة الأول من شهر مارس الجاري، من خلال الرسالة المنسوبة إلى بوتفليقة، بعدم إكمال عهدته الخامسة -في حال انتخابه- وبتنظيمِ انتخابات رئاسية مبكّرة بعد عقد "ندوة وطنية". غير أن رد الشارع كان الرفض. تجلّى ذلك، حسب قوله، في "مسيرة الثامن من الشهر نفسه، إذ كان المتظاهرون فيها أكثر عدداً ومطالبهم أعلى سقفاً".

اليوم، يتابع قائلاً لـ"الخليج 365": عادت "السلطة إلى المقترح نفسه لتُعيد تدويره في شكل قرار يبدو أنه قد صيغ بلغة تخاطب عواطف الجزائريين؛ تأجيل الانتخابات وعدم ترشّح بوتفليقة، ما يعني أنه سيبقى رئيساً من دون انتخابات حتى، أما الندوة الوطنية الموعودة فسيستمر عملها إلى نهاية العام الجاري، ولا شكّ أن إعداد دستور توافقي، ثم الذهاب إلى الاستفتاء عليه، ثم تنظيم انتخابات رئاسية، سيتطلّب سنوات كثيرة".

مطالب الحراك كانت واضحة، يقول حاجي، فإضافة إلى "إسقاط العهدة الخامسة، طالب الجزائريون بإبعاد ومحاسبة رموز الفساد التي أفرزتها مرحلة بوتفليقة. ومن الواضح أن قرار اليوم يلتفّ على تلك المطالب". لا نيّةَ برأيه "للاستجابة لها، مع تواصل أجواء الدولة الشمولية ذاتها؛ اختطاف وسائل الإعلام العمومية، والتضييق على الصحافة والصحفيين وبقية القوى الحية في المجتمع".

وفي انتظار إعلان تشكيلة الحكومة، واتضاح تركيبة الندوة الوطنية المرتقبة وطبيعة مخرجاتها، عبّر النشطاء عن تمسّكهم بالنضال السلمي والدعوة إلى استمرار الضغط على النظام بالدعوة إلى مسيرات كبيرة، الجمعة القادم؛ من أجل إجباره على الاستجابة لمطالب الحراك.