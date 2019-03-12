الان تتابع واشنطن تعلن سحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:09 ص, 12 مارس 2019 م التعليقات: 0 في قرار جديد واشنطن- الخليج 365: أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء سحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سحبت جميع من تبقى من الدبلوماسيين في كراكاس.

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