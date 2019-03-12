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الان تتابع واشنطن تعلن سحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا والان مع التفاصيل
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في قرار جديد
واشنطن- الخليج 365:
أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء سحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سحبت جميع من تبقى من الدبلوماسيين في كراكاس.
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