12 قتيلاً في فيضانات وانهيارات أرضية بالبرازيل

جدة - عمرو شويل ساو باولو- الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام أن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل.

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جاء ذلك حسبما نقلت بوابة “يو أو إل” الإخبارية عن مسؤولين محليين في هيئة الإنقاذ.

وبدأت الأمطار مساء أمس الأول الأحد مما تسبب في فيضان المياه خارج ضفاف كثير من الأنهار.

وطلبت السلطات في ساو باولو من السكان المحليين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الطوارئ.