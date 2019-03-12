كتب- أحمد الديب
كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن قيام الجامعة بالاستعداد لحملة تحليل المخدرات للعاملين بكافة قطاعات الجامعة منذ أسبوع، مشيرا إلى أنه تواصل مع مدير مركز السموم بقصر العينى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإجراء التحاليل.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الحملة ستنطلق اليوم الثلاثاء بالبدء إجراء التحاليل لجميع العاملين بقصر العينى، مؤكدا أن تلك الحملة ستشمل كافة الكليات والإدارات والمستشفيات الجامعية، وتُجرى الحملات من خلال المركز القومي للسموم التابع للجامعة.
وأعلن...
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق حملة تحليل المخدرات للعاملين بـ«قصر العيني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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