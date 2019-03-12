مصادر للحياة: الضجة التي أثارها الغريب حول عدم ضمه إلى وفد بروكسل مستغربة

اعتبرت مصادر رسمية عبر "الحياة" أن "الضجة التي أثارها وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب حول عدم ضمه إلى الوفد الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى مؤتمر بروكسل مستغربة. وفضلا عن التوضيحات في شأن كيفية توجيه الاتحاد الأوروبي للدعوات، كيف يعترض البعض على أمر يتعلق بتمثيل الحريري للبنان في مؤتمر بروكسل، في وقت مسألة مشاركة لبنان على أعلى المستويات في مؤتمر كهذا تأتي من أجل حث المجتمع الدولي على مساندة لبنان في عبء النازحين، وفي السعي من أجل إعادة من يمكن إعادته إلى سورية منهم، وفقا لما نص عليه البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة البرلمان على أساسه؟".

ولفتت المصادر إلى أن "الفريق الذي يقف وراء الغريب يضرب باحتجاجه وبالضجة التي يثيرها بعرض الحائط أبسط القواعد، كأن هناك من يسعى إلى فرض توجه معين على رئيس الحكومة خلال المؤتمر، في وقت هو يعرف تمام المعرفة مصلحة لبنان في العلاقة مع المجتمع الدولي"، متسائلة: "كيف تقوم حملة بسبب عدم ضم الغريب إلى الوفد الرسمي إلى بروكسل، في وقت قام الغريب بزيارة دمشق للقاء أحد وزراء النظام فيها من دون حتى إعلام الحريري بذلك أو موافقته وقبل أن تبحث الحكومة التحرك المطلوب لحل أزمة النزوح؟ وهل يريد هذا البعض فرض أجندته على الحريري خارج الإجماع اللبناني، عبر الإصرار على هدفه تطبيع العلاقة مع النظام السوري بحجة إعادة النازحين، في وقت بات معروفا أن هناك موقفا دوليا وعربيا من هذا النظام، واتهاما له بأنه يعرقل إعادة النازحين ويعمل على إخضاع من يعودون بشتى الوسائل القمعية والترهيب والترغيب؟".

من جهة أخرى، اعتبرت مصادر سياسية مؤيدة لضم الغريب للوفد أن "اشتراكه ربما يكون مناسبة ليسمع الموقف الدولي الفعلي من سياسة النظام السلبية حيال عودة النازحين والعراقيل التي يضعها في وجه المنظمات الدولية".

وسألت "الحياة" مصادر أخرى مقربة من الحريري عما إذا هناك اتصالات يمكن أن تؤدي إلى مخرج بإشتراك الغريب في الوفد، فقالت إنه "حتى مساء أمس لم يطرأ أي جديد على هذا الصعيد".