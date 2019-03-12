أكد القيادي في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، النائب السابق عماد الحوت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الجماعة كانت قد التقت رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس كتلة "الوسط المستقل" النائب نجيب ميقاتي وستلتقي قريباً الوزير السابق أشرف ريفي وما زالت تدرس الموقف ولم تحسم خيارها، من ترشيح طه ناجي لخوض الإنتخابات الفرعية التي ستجري في طرابلس".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوت: "المشاريع" لم تحسم خيارها من ترشيح طه ناجي لخوض الإنتخابات الفرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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