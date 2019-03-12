طه ناجي: لا مشكلة تقف عائقاً أمام خوض الانتخابات الفرعية في طرابلس

أكد المرشح الخاسر في طرابلس طه ناجي، لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "المشاورات الجارية على مستوى القيادة في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وصلت إلى اتخاذ القرار النهائي في خصوص خوض الانتخابات في اليومين المقبلين، وربما بالتزامن مع إعلان الوزير السابق لأشرف ريفي ترشّحه للانتخابات الفرعية في طرابلس".

وأكد ناجي أن "التقديرات حول الموقف من الانتخابات لا تزال حتى الساعة مناصفةً بين خوضها أو العزوف عن الترشّح"، مشيرا الى أنه "لا مشكلة تقف عائقاً أمام خوض الانتخابات في حال أن جمعية المشاريع حسمت أمرها وقررت أن تخوضها، خصوصاً أننا تمكنّا من تحديث ماكينتنا الانتخابية وهي تنتظر منا إطلاق الضوء الأخضر لتشغيلها".