الأخبار: الحريري مستاء من تصريح الغريب وهو ما يُمكن أن يدفعه الى تغيير رأيه

علمت صحيفة "الأخبار" أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مستاء جداً من تصريح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، وهو ما يُمكن أن يدفعه الى تغيير رأيه، وأن لا يضمه الى الوفد الوزاري في بروكسل.
يذكر أن الغريب وفي تصريح تعليقا على ضمه الى الوفد المشارك في مؤتمر بروكسل المخُصّص للبحث في شؤون النازحين، اعتبر أن "البعض لا يروق له ذلك، إما نزولاً عند رغبة بعض الأطراف الخارجية بشقّ الموقف الوطني الموحّد، وإمّا تغليباً لبعض المصالح المشبوهة الضيّقة أو الإثنين معاً".
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