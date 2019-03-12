الأخبار: رئيس لجنة الرقابة على المصارف استُدعي للإفادة أمام قاضي التحقيق

أكّدت مصادر قضائيّة لصحيفة "الأخبار" أنّ "رئيس لجنة الرقابة على المصارف، سمير حمّود، استُدعي للإفادة أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق، أمس، على خلفيّة التحقيق مع نزار مرعي، الموقوف منذ أكثر من شهر. والأخير كان يشغل منصب مدير رئيسي في بنك التمويل".

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