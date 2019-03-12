رئيس المفوضية الأوروبية: رئيس وزراء إيرلندا موافق على ضمانات بريكست

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه "تم التوصل إلى اتفاق مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الحدود الإيرلندية من شأنها أن تكمل الاتفاق بشأن البريكست"، مشيرا الى "أنني وماي اتفقنا على وثيقة مشتركة ملزمة قانونًا تتعلق باتفاقية بريكست، تقدم هذا الوثيقة توضيحات وضمانات قانونية حول طبيعة الدعم يكمل الاتفاقية، دون إعادة فتحه من جديد".

وأوصى يونكر في مؤتمر صحافي مجلس أوروبا بـ"الموافقة على الوثائق التي وضعت الاثنين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد اعتمادها من قبل البرلمان البريطاني"، معلنا أن "رئيس الوزراء الإيرلندي موافق على ضمانات بريكست".