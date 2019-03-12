البيت الأبيض يؤكد أن موعد أي قمة بين ترامب ونظيره الصيني لم يحدد بعد

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أنه "لم يحدد بعد موعد أي قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ"، مشيرة الى أنه "من المبكر جدا الإعلان عن لقاء".

وأكدت ساندرز "أننا نواصل المفاوضات مع الصين، وعندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك"، مشيرة الى أنه لا علم لها باتصال هاتفي مرتقب بين ترامب وشي.

والتقى كبار المفاوضين من الجانبين ثلاث مرات سعيا للتوصل الى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها ترامب ما لم يتم التوصل لاتفاق.