سلطات العراق توافق على دخول الايرانيين لأراضيها مجانا ولا تلغي تأشيرة الدخول

اتفق الجانبان العراقي والايراني على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين ابتداء من نيسان المقبل. وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية،أن الرئيس حسن روحاني أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، عن اتفاق طهران وبغداد على إلغاء رسوم تأشيرات الدخول بين البلدين، مشيرة الى ان روحاني اقترح على العراق بأن يتم إلغاء تأشيرات الزيارة لكن الجانب العراقي طالب ببقائها، واتفق البلدان بالنتيجة على إبقاء التأشيرات، لكنها ستكون مجانا ومن دون أي رسوم.

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