محكمة بلجيكية تحكم على مواطن فرنسي بالسجن المؤبد في قضية الهجوم على متحف يهودي

قضت محكمة بلجيكية بالسجن المؤبد على الجهادي الفرنسي مهدي نموش في قضية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص قبل نحو خمس سنوات.

ويأتي الحكم على نموش (البالغ 33 عاما) بعد بعد إدانته بارتكاب اربع عمليات "اغتيال ارهابية" في أيار 2014 بالمتحف اليهودي بالعاصمة البلجيكية، في هجوم حصل بعد عودته من سوريا. كما حكم على الفرنسي ناصر بندرير (30 عاما) الذي دين بكونه "منفذا شريكا" للاعتداء بسبب تزويده نموش بالاسلحة والذخيرة، بالسجن 15 عاما.

وقال المدعي يفيس موريو "نموش، انت شخص جبان. لقد قتلت اشخاصا بضربهم بالرصاص من الخلف، قتلت نساء كبار بإطلاق النار عليهم من بندقية، انت تقتل لأن ذلك يعطيك متعة للقتل"، داعيا هيئة المحكمة لاتخاذ قرار حازم، "إذا قلتم إنّ في بلجيكا يمكن للشخص أن يكون إرهابيا دون أن يعاقب بشدة، إذا يجب الا نندهش ان نرى الناس تصل لهذا البلد بقنابل وبنادق هجومية في حقائبهم".