12 قتيلا و6 إصابات جراء فيضانات في البرازيل

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، مقتل 12 شخصا وإصابة ستة جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها، موضحة أن 4 أشخاص من أٍرة واحدة قتلوا وأصيب اثنان آخرون اثر انهيار منزل في بلدة ريبيراو بيرس على أطراف ساو باولو اكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان.

وأسفر انزلاق أرضي عن مقتل شخص في امبو داس ارتيس، فيما غرق ثلاثة جيران في ساو كايتانو دو سول، وأربعة آخرين في حوادث متفرقة في الولاية، على ما أفادت السلطات المحلية.

وغمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.