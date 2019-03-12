اخبار العالم

12 قتيلا و6 إصابات جراء فيضانات في البرازيل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، مقتل 12 شخصا وإصابة ستة جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية والمناطق المحيطة بها، موضحة أن 4 أشخاص من أٍرة واحدة قتلوا وأصيب اثنان آخرون اثر انهيار منزل في بلدة ريبيراو بيرس على أطراف ساو باولو اكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان.

وأسفر انزلاق أرضي عن مقتل شخص في امبو داس ارتيس، فيما غرق ثلاثة جيران في ساو كايتانو دو سول، وأربعة آخرين في حوادث متفرقة في الولاية، على ما أفادت السلطات المحلية.

وغمرت أمطار نهاية الصيف العديد من الأحياء وسدت الطرق الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف، وقطعت خدمات القطارات والحافلات في بعض المناطق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 قتيلا و6 إصابات جراء فيضانات في البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا