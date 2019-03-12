بومبيو: سحب الولايات المتحدة آخر دبلوماسييها المتبقين من فنزويلا

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "الولايات المتحدة قررت سحب كافة دبلوماسيها المتبقيين في سفارتها في كراكاس"، مشيرا الى أن "القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا بالإضافة إلى أنّ وجود موظفين دبلوماسيين أميركيين في السفارة أصبح يشكّل قيدا على السياسة الاميركية".

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