سنغافورة تحظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي

اعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة الثلاثاء حظر استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس في مجالها الجوي، بعد كارثة تحطّم طائرة اثيوبية من الطراز نفسه الأحد ومقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.

وأعلنت الهيئة في بيان أنّها "تعلق مؤقتا عمليات كافة أشكال طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى سنغافورة في ضوء حادثتين قاتلتين تتضمن طائرات بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر".