شركة طيران برازيلية تعلن وقف استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس 8

أعلنت شركة طيران غول البرازيلية أنّها أوقفت استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بعد كارثة تحطّم طائرة من الطراز نفسه في أثيوبيا ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.

ولفتت الشركة في بيان الى أنه "بالنظر إلى أن الأمن هو القيمة الأولى لدى غول، فإن الشركة توقف مؤقتا عملياتها التجارية بطائرتها 737 ماكس 8 "، مشيرة الى أن "المسافرين الذين حجزوا رحلات على متن طائرة 737 ماكس 8 سيتم نقلهم إلى رحلات أخرى، بل ربما حتى إلى شركات طيران مختلفة".

وأوضحت أن "هذا الطراز من الطائرات سجّل حتى الآن 2933 رحلة منذ بدء تشغيله في حزيران 2018 بأمان وكفاءة تامة"، معربة عن "ثقتها بعملياتها وبشركة بوينغ"، وقالت إنها تبذل كل ما في وسعها للسماح باستئناف الرحلات الجوية لهذا الطراز بأسرع ما يمكن.

وأعلنت شركة الخطوط الإثيوبية مقتل الركّاب الـ157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة الأحد. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في تشرين الأول، ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.