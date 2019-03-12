مقتل 12 جراء فيضانات وانهيارات أرضية في ساو باولو البرازيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب ا):
ذكرت وسائل إعلام، أمس الاثنين، أن 12 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في ساو باولو، أكبر مدن البرازيل.
جاء ذلك حسبما نقلت بوابة "يو أو إل" الإخبارية عن مسؤولين محليين في هيئة الإنقاذ.
وبدأت الأمطار مساء أمس أول الأحد مما تسبب في فيضان المياه خارج ضفاف كثير من الأنهار.
وطلبت السلطات في ساو باولو من السكان المحليين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في حالات الطوارئ.
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