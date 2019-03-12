كيف احتفل "جوجل" بالذكرى الـ30 للشبكة العنكبوتية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" اليوم الثلاثاء، بالذكرى الثلاثين للشبكة العنكبوتية العالمية.

ويرمز للشبكة العنكبوتية اختصارًا بالأحرف (WWW)، وهي كل ما يوجد على شبكة الإنترنت من محتويات مختلفة كصفحات الإنترنت، والفيديوهات، والصور معروضة بصيغة (HTML) ويمكن الوصول إليها من خلال متصفح الإنترنت المتوفر لدى المستخدم.

واحتفل جوجل بـالشبكة العنكبوتية العالمية بتحويل شعاره الرسمي "Google" إلى شاشة كمبيوتر تدور بداخلها الكرة الأرضية، تعبيرًا عن الشبكة العنكبوتية التي تربط العالم لتحوله إلى قرية صغيرة.

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واخترع "تيم بيرنرز لي" الشبكة العنكبوتية عام 1990، وكتب أول متصفح ويب في عام 1990 أثناء عمله في CERN بالقرب من جنيف بسويسرا.

وتم إصدار الويب خارج CERN في عام 1991 أولاً إلى مؤسسات البحث الأخرى التي بدأت في يناير 1991 وعامة الجمهور على الإنترنت في أغسطس 1991، وكانت شبكة الويب العالمية، أساسية لتطوير عصر المعلومات.​