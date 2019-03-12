إغلاق الطريق الساحلي من سيدي عبدالرحمن حتى رأس الحكمة بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أغلقت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الطريق الساحلي، بسبب ظهور شبورة كثيفة، في مدى رؤية أقل من 10 أمتار بطول 95 كيلو، بدء من سيدي عبدالرحمن، حتى رأس الحكمة في نطاق محافظة مطروح، بسبب انعدام الرؤية منعًا للحوادث على الطريق.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، الطريق في الاتجاهين، وتهيب إدارة المرور الالتزام بالإغلاق من كافة السائقين لحين وضوح الرؤية مرة أخرى، تحسبًا لوقوع أي حوادث مرورية، وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية.​