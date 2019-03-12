"أبل" تطور تقنية لحماية بيانات مستخدميها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

تطور شركة أبل الأمريكية تقنية لمكافحة استغلال وسرقة بيانات مستخدميها، إذ تسعى الشركة لوقف تتبع موقع المستخدمين المعنيين باستخدام رقم الهاتف المحمول أو حتى الرسائل النصية القصيرة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، حصلت "أبل" على براءة اختراع لطريقة يمكن من خلالها تشفير الإشارات المرسلة بين الهواتف وأبراج الهواتف المحمولة، وبالتالي إخفاء هوية الهاتف.

وتعمل هذه التقنية على عرقلة ما يسمى بـ"Stingray"، والتي يمكن استخدامها لتتبع مواقع مستخدمي الهاتف والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، بالإضافة لتجميع البيانات من آلاف الهواتف الأخرى في نفس الوقت، ويمكن استخدامها أيضًا من قبل المخترقين والمجرمين لتجميع البيانات بسهولة.

Advertisements

وتتظاهر "Stingray" كأبراج هاتف محمولة من أجل خداع الهواتف للاتصال بها، بحيث يمكنهم، من خلال اعتراض الإشارة، تحديد موقع الهاتف أو التطفل على الرسائل والمكالمات الهاتفية وتعديل الرسائل أثناء نقلها.

وتكشف براءة الاختراع المقدمة من "أبل" اقتراحًا بتطبيق نوعية التشفير نهاية لنهاية على رقم التعريف الفريد للهاتف أثناء الانتقال عبر الشبكة.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، يؤدي استخدام تقنية تشفير مماثلة لتلك المستخدمة ضمن تطبيقات التراسل، مثل "واتساب"، إلى تغيير معرف الهوية وتشويشها، الأمر الذي يعني أن الجهاز سوف يكون محميًا من التنصت ضد "Stingrays"، وبالتالي يخفي هوية المستخدم.

ووفقًا للمستندات، فإن تقنية التشفير لن تخفي محتويات الرسائل، لكن سوف تجعل من الصعب تعقب الجهاز الذي أتت منه.