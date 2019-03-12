رغم أزمة الجدار.. الرئيس المكسيكي: علاقتنا مع واشنطن لا تزال دافئة

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،أمس إن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال دافئة، رغم النزاع الجاري بشأن المهاجرين وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببناء جدار على طول الحدود بين البلدين.

وأضاف الرئيس اليساري أوبرادور في كلمة بمناسبة مرور 100 يوم له في الحكم: "لم يتم استخدام اللغة التي تغلب عليها الاتهامات أو "اللهجة" الحادة، بل على النقيض نحن نستخدم الدبلوماسية والمحادثات على نحو مستمر".

وكان ترامب قد جعل بناء الجدار الحدودي أحد أهم وعوده الانتخابية، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على تمويل كاف لذلك من الكونجرس.

ومنذ تولي لوبيز أوبرادور السلطة في ديسمبر، ارتفع عدد المهاجرين من أميركا الوسطى الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.

وحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، عبر أكثر من 76 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وجرى اعتقالهم، وهو أكثر من ضعف العدد الذي عبر في فبراير 2017.