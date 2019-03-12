الحزب الحاكم بالسودان يدعو المعارضة للعمل سويا لتداول السلطة سلميا

دعا حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الثلاثاء، قوى المعارضة للعمل سويا على إحداث تغيير مستند لإرادة الشعب، ويضمن تداول السلطة سلمياً بالبلاد.



وقال رئيس المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون إن المكتب القيادي لحزبه ناقش، خلال اجتماعه، مبادرة الرئيس عمر البشير للحوار مع القوى السياسية ومكونات الشعب السوداني، وأجاز الإطار المفاهيمي لرؤية الحزب للتعاطي مع هذه المبادرة.

وأشار إلى أن الحزب سيجري نقاشات معمقة داخل مؤسساته حول هذه المبادرة، ويتشارك مع الآخرين (في إشارة للمعارضة) مستندا على مبدأي التغيير والإصلاح.

ووصف هارون التغيير بأنه مطلب ملح ومستمر ومستدام، مضيفا قائلا "يجب علينا جميعا العمل من أجل تغيير مستند إلى الإرادة الشعبية، ويوحد الصف الوطني، ويضمن استدامة العملية السلمية وتداول السلطة وفق إرادة الشعب".

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وأضاف أن حزبه يعكف الآن على تدارس رؤى التغيير والإصلاح، لبلورتها ومشاركتها مع الآخرين، لتعزيز الوحدة الوطنية والعبور بالبلاد إلى أفق جديد.





وافق البرلمان السوداني، الإثنين، على مرسوم الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه خفض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.

وأجمع نواب البرلمان السوداني على تأييد فرض حالة الطوارئ الخاصة بالضوابط الاقتصادية والتهريب وحسم الفساد، بينما تباينت الآراء حول المتعلقة بحظر الاحتجاجات والممارسات السياسية، فمنهم من رفضها جملة، وآخرون أيدوها بصورة مطلقة لوقف ما أسموه بـ"الفوضى والإخلال بالأمن".