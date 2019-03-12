جانتس: مناحيم بيجين كان سيطرد نتنياهو من "الليكود"

قال رئيس أركان حرب جيش الاحتلال الإسرائيلى سابقا، وزعيم حزب "أزرق أبيض" الجديد الجنرال بينى جانتس، إن مؤسس حزب الليكود الشهير ورئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيجين، كان سيطرد بنيامين نتنياهو من الحزب.

وكان قد أحيى حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو ذكرى وفاة بيجين، حيث توفى فى 9 مارس 1992 اثر اغتياله على يد متطرف يهودى.

وقال جانتس على صفحته على موقع "الفيسبوك": "لنكن صريحين، بيجين لما كان سيتناسب مع ليكود نتنياهو، كان سيعتبر عدو اسرائيل"، مضيفا : "كيف كانت فيديوهات حملة نتنياهو الانتخابية الكاذبة والتحريضية ستبدو لبيجين اليوم؟".

وقال جانتس الذى يعد أبرز المنافسين لبنيامين نتنياهو إن إرث بيجين "التوحيدي" لا يشبه نظام نتنياهو "التحريضي والتقسيمي".

ويواجه نتنياهو، المهدد بتهم فساد، منافسة شديدة من التحالف السياسي الوسطي الذي يقوده جانتس ووزير المالية السابق يائير لبيد.