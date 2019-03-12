السجن مدي الحياة لداعشي بعد هجومه على متحف يهودى

صدر على المواطن الفرنسي مهدى نموش حكما بالسجن مدى الحياة أمس الاثنين لقتل 4 أشخاص بالرصاص في متحف يهودى عام 21014. وعبرت أسر الضحايا والناجين من الهجوم عن ارتياحهم في نهاية محاكمة استمرت شهرين تقريبا وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظريات مؤامرة من فريق الدفاع. وبصق نموش (33 عاما) والذي خطط للهجوم بعد عودته من سوريا، على الحكم القصير قبل مداولات هيئة المحلفين.

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