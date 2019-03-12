شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي يتهمه بالقتل.. بريطانيا تطالب بملاحقة قاسم سليماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

طالبت شخصيات بريطانية بملاحقة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني، بعد أن كشف فيلم وثائقي لـهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن علاقته بمقتل نحو 179 جندياً بريطانياً من القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية في البصرة. وعرض الوثائقي البريطاني بصمات سليماني نيابة عن الحرس الثوري عبر ما يعرف بفيلق القدس، في دعم مجموعات محلية من لبنان إلى اليمن فضلاً عن سورية والعراق، بهدف تمكين نفوذ إيران في المنطقة.

وأكدت صحيفة «ديلي إكسبرس» أمس أن الفيلم الوثائقي أظهر بالأدلة الدامغة أن سليماني قدم دعماً للمتطرفين في العراق لاستهداف الجنود البريطانيين وزعزعة الأمن والاستقرار. وفي مشهد لافت يعكس إصرار نظام الملالي على مواصلة نهجه الإرهابي، قلّد المرشد الإيراني علي خامنئي أمس قاسم سليماني وسام «ذو الفقار» الذي يعتبر أرفع وسام عسكري في البلاد. وهنأ ممثل خامنئي في فيلق «القدس»، علي شيرازي، سليماني لتقليده وسام «ذو الفقار» من قبل خامنئي، الذي يعتبر أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، وفق ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية. ويعد سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاماً، كما ينظر إليه في طهران وفي الجوار الإقليمي على أنه الشخصية العسكرية الأكثر تأثيراً في دوائر صنع القرار داخل النظام الإرهابي في إيران.