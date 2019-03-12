شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 46 إرهابيا و3 جنود في مواجهات سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة) أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أمس (الإثنين) مقتل 46 إرهابيا و3 جنود خلال تبادل لإطلاق النيران في شمال ووسط محافظة سيناء. وأكدت في بيان أنه تم استهداف وتدمير 15 وكرا وتجمعا للعناصر الإرهابية، و4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتها. وأضافت أنه تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الجنوبية، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي. وأفاد البيان بأن المواجهات أسفرت عن القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية من دون لوحات. وأعلن بيان القوات المسلحة، سقوط 3 جنود خلال الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أمس (الإثنين) مقتل 46 إرهابيا و3 جنود خلال تبادل لإطلاق النيران في شمال ووسط محافظة سيناء. وأكدت في بيان أنه تم استهداف وتدمير 15 وكرا وتجمعا للعناصر الإرهابية، و4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ عملياتها. وأضافت أنه تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الجنوبية، كما تم استهداف 10عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي. وأفاد البيان بأن المواجهات أسفرت عن القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية من دون لوحات. وأعلن بيان القوات المسلحة، سقوط 3 جنود خلال الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

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