شكرا لقرائتكم خبر عن سجون سرية في الجوف.. و 1442 مختطفا في مناطق التمرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف مكتب حقوق الإنسان في الجوف اليمنية أمس (الإثنين)، عن وجود 8 سجون سرية للمليشيا الحوثية في المحافظة تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وسط تفشي الأمراض والأوبئة داخلها. وأوضحت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، أن السجون تتوزع في 7 مديريات وهي المتون والمطمة وبرط والحميدات وخراب المراشي والزاهر، واتهمت الحوثيين باستخدام المدارس ومبان حكومية خدمية وتحويلها إلى سجون سرية لاختطاف معارضيها، لافتة إلى أن هناك المزيد من السجون والمعتقلات الإضافية التي ما زالت فرق الرصد بصدد البحث عنها وتوثيقها.

في غضون ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي 1442 يمنياً في مناطق سيطرتها خلال عام 2018 بينهم 114 امرأة، وفقاً لتقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين أمس، فإن صنعاء احتلت المرتبة الأولى بواقع 401 حالة اختطاف بينها 109 نساء، تليها الحديدة بـ190 حالة بينها امرأتان.

وأفادت بأن عام 2018 شهد بروز ظاهرة الاختطافات الجماعية، إذ رصدت الرابطة 33 حملة اختطافات واعتقالات جماعية، ووصل عدد من تم احتجازهم في تلك الحملات إلى 450 بينهم نساء وأطفال، فيما بلغت حالات الاختفاء القسري 294، تتصدرها محافظة الحديدة بـ73 حالة، تليها تعز وصعدة بـ37 حالة لكلٍ منهما، في حين لا يزال 230 مختطفاً في عداد المخفيين من الأعوام السابقة.

ورصد التقرير 709 حالات تعذيب مارستها جماعة الحوثي على المختطفين والمخفيين قسراً، فيما كشف أن حالات القتل تحت التعذيب أو بسببه بلغت 28 حالة، منها 22 حالة في سجون ومعتقلات الانقلاب.