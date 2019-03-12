البيت الأبيض يؤكد أن موعد أي قمة بين ترمب وشي لم يحدد بعد

اسماء السيد - واشنطن: أعلن البيت الأبيض الإثنين أنه لم يحدد بعد موعد أي قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في وقت يسعى المفاوضون الأميركيون والصينيون لحل النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وكان ترمب أبدى في وقت سابق تفاؤله بإمكانية عقد قمة مع نظيره الصيني في منتجع مارالاغو للغولف في فلوريدا هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تجاري بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه من المبكر جدا الإعلان عن لقاء.

وقالت "نواصل المفاوضات مع الصين"، مضيفة "عندما يكون لدينا ما نعلنه بشأن لقاء بين الزعيمين سنبلغكم بذلك".

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وأعلنت ساندرز أن لا علم لها باتصال هاتفي مرتقب بين ترمب وشي.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر.

والتقى كبار المفاوضين من الجانبين ثلاث مرات سعيا للتوصل الى اتفاق قبل يوم الجمعة المقبل، عندما سيتم على الأرجح فرض رسوم جديدة على سلع صينية تدخل الولايات المتحدة مع انتهاء هدنة أعلنها الرئيس دونالد ترمب ما لم يتم التوصل لاتفاق.