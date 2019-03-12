شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقل محافظة يحضر عنها النواب فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الدكتور علي عبد العال ،رئيس مجلس النواب، التحذير مرار وتكرارا لنواب البرلمان من عدم الغياب عن الجلسة العامة للبرلمان، وبالأخص بالجلسات التي ترتبط بإقرار القوانين التي تلزم بحضور ثلثي الأعضاء.

وخلال الجلسة العامة أمس، ابتكر رئيس مجلس النواب وسيلة جديدة في تحفيز النواب على الحضور، ويرصد " الخليج 365" أبرز ما قاله رئيس مجلس النواب.

- سأضطر لإعلان أسماء النواب المتواجدين فى القاعة فقط وهنبدأ النشر.

Advertisements

- سأخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورًا والتزاما بمواعيد الجلسات العامة

- محافظة القاهرة من أقل المحافظات حضورًا داخل القاعة العامة، قائلًا: "هل تعلمون من أصل 53 كام واحد حاضر".

- وجه المسئولية لائتلاف دعم مصر فى إحضار أغلبية الثلثين إلى الجلسات

- طالب رئيس الائتلاف فى ممازحة: مش راضى عن الالتزام.. أعمل جزاءات للى مش بيحضر ويبعد عن الائتلاف.