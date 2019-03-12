اخبار العالم

تعرف على أقل محافظة يحضر عنها النواب فى البرلمان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقل محافظة يحضر عنها النواب فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الدكتور علي عبد العال ،رئيس مجلس النواب، التحذير مرار وتكرارا لنواب البرلمان من عدم الغياب عن الجلسة العامة للبرلمان، وبالأخص بالجلسات التي ترتبط بإقرار القوانين التي تلزم بحضور ثلثي الأعضاء.

وخلال الجلسة العامة أمس، ابتكر رئيس مجلس النواب وسيلة جديدة في تحفيز النواب على الحضور، ويرصد " الخليج 365" أبرز ما قاله رئيس مجلس النواب.

 

- سأضطر لإعلان أسماء النواب المتواجدين فى القاعة فقط وهنبدأ النشر.

Advertisements

- سأخصص جائزة لأكثر المحافظات حضورًا والتزاما بمواعيد الجلسات العامة

- محافظة القاهرة من أقل المحافظات حضورًا داخل القاعة العامة، قائلًا: "هل تعلمون من أصل 53 كام واحد حاضر".

- وجه المسئولية لائتلاف دعم مصر فى إحضار أغلبية الثلثين إلى الجلسات

- طالب رئيس الائتلاف فى ممازحة: مش راضى عن الالتزام.. أعمل جزاءات للى مش بيحضر ويبعد عن الائتلاف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أقل محافظة يحضر عنها النواب فى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا