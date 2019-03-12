شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى يكشف أهمية تحركات الرئيس الخارجية لطمأنة الغرب على مناخ الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طه على أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن اللقاءات المباشرة التى يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لها تأثير كبير فى دفع عجلة الاقتصاد، وضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية أعطت صورة جيدة عن مناخ الاستثمار فى مصر للعالم الخارجى خلال الفترة الأخيرة.

أضاف "على" فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن الحكومة نجحت فى زيادة حركة الاستثمار إلى جانب زيادة التبادل التجارى بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية، مشيرا إلى أن هناك تحركات خارجية ساهمت فى طمأنة الرأى العالم بأن البيئة المصرية جاذبة للاستثمار من خلال لقاءات الرئيس فى زياراته للخارج واستقبال ممثلى الشركات الكبرى ورجال الأعمال.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسى، أن الدولة المصرية تدرس أهمية الاستثمار كجزء دافع للتنمية، منها تكثيف الحرب على الإرهاب فى الداخل تحقيق الأمن اللازم إلى جانب توجيهات الرئيس لرئيس الوزراء بتذليل كافة العقبات الإجراءات الإدارية للاستثمار فى مصر.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقابل ممثلى المؤسسات الاقتصادية الدولية فى أى زيارة خارجية له فى رسالة لتشجيع المجتمع الدولى على الاستثمار فى مصر.