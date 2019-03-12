محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
حذرت شركة "جوجل" من عملية اختراق إلكتروني لمتصفح "جوجل كروم"، قد يعرض المستخدمين لخطر حقيقي، إذا لم يحدثوا المتصفح فورًا.
وحذر مهندس أمني كبير في شركة جوجل، المستخدمين من خطر التعرض للاختراق الإلكتروني، بسبب ثغرة في النسخة السابقة للمتصفح على الكمبيوتر، وطلب من المستخدمين تحديث المتصفح فورًا لتجنب الخطر، بحسب "سكاي نيوز عربية".
واكتشفت الشركة اختراقًا أمنيًا للمتصفح على الحواسيب، والتي قد تعرضها لاختراقات في البيانات المحفوظة عليه، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وقال خبراء إن مثل هذه الثغرة تتيح "للهاكرز" اختراق الحواسيب من بعد، ويعرض أنظمة المستخدمين للاختراق، إلى أن يتم تحديثها.
كانت هذه تفاصيل خبر "جوجل" تحذر: سارعوا بتحديث "كروم" وإلا ستتعرضون لخطر حقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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