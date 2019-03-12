ترامب: سأفوز بـ98 في المائة لو رشحت نفسي لمنصب رئيس وزراء إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، في اجتماع مغلق للحزب الجمهوري، إنه لو ترشح للانتخابات الإسرائيلية، لفاز بـ 98 في المائة من أصوات الإسرائيليين، مهاجما الأمريكيين اليهود، الذين صوتوا بنسب عالية للحزب الديمقراطي الأمريكي على حساب الجمهوريين.

ونقل موقع “Axios” الإلكتروني، الليلة الماضية، عن “ترامب” قوله، خلال اجتماع لمؤيدين، ومتبرعين للحزب الجمهوري، يوم الجمعة الماضي، إنه “لو استطعت المنافسة في الانتخابات هناك، لفزت بـ98 في المائة من الأصوات”.

وجاء ذلك بعد أن تحدث “ترامب” عن مدى “محبة” الإسرائيليين له في أعقاب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأضاف: “لا أفهم كيف أن اليهود بإمكانهم التصويت لصالح الديمقراطيين، فهذا حزب يكره الشعب اليهودي”.

وكان “ترامب” يشير بذلك إلى تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، “إلهان عمر”، الصومالية الأصول، ضد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، كما هاجم نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، الذي تشير توقعات إلى احتمال منافسته على الرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة، العام المقبل.

ويتوقع أن يتدخل “ترامب” في المعركة الانتخابية في إسرائيل لصالح رئيس الحكومة، “بنيامين نتنياهو”، من خلال لقائهما في واشنطن بعد أسبوعين، أثناء مشاركة نتنياهو في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة “أيباك”.