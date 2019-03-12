البيت الأبيض ينفي تحديد موعد قمة ترامب ونظيرة الصيني

قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد للقمة الاقتصادية المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج. وأضافت ساندرز - حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أن المفاوضات بين واشنطن وبكين بشأن إبرام اتفاق تجاري لا تزال جارية. يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، قد كشف مؤخراً أنه يتم العمل بصدد إبرام اتفاق تجاري مع الصين في وقت قريب، مؤكدًا أنه سيكون "عظيماً" لبلاده.

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