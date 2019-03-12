نجاة العشرات من حريق نشب على متن سفينة إيطالية بطريقها للدار البيضاء

ذكرت الولاية البحرية، للمحيط الأطلسي في بلاغ أصدرته، انه تم إنقاذ 27 شخصا، حالتهم الصحية جيدة، 26 منهم طاقم السفينة التجارية الايطالية، ”غراند اميريك“، ومعهم راكب وحيد، تم إنقاذهم ليلة الأحد، قبالة سواحل بلدة فنستير، غرب فرنسا.

وحسب موقع ”20 مينوت“ الفرنسي، فقد نشب حريق في عدد من حاويات السفينة القادمة من هامبورغ الألمانية، في اتجاهها إلى ميناء الدار البيضاء المغربي، فاضطر طاقمها لمغادرتها بعد محاولات للسيطرة على الحريق، وما تزال حاليا متواجدة بخليج غاسكونيا، على بعد 142 ميلا من فينيستر.

وقد غادر الجميع السفينة حوالي الساعة الواحدة صباحا، على متن قارب للنجاة، إلى حين وصول الفرقاطة البريطانية التي انتشلتهم من عرض البحر.

كما بعثت السلطات الفرنسية طائرة للمكان نفسه لتقييم وضع السفينة، بعدما غادرها طاقمها.