عاجل.. وزير إعلام فنزويلا يعلن تعليق الدراسة

قال وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز في خطاب بثه التلفزيون اليوم الاثنين إن فنزويلا ستعلق أنشطة المدارس والأعمال غدا الثلاثاء في ظل استمرار انقطاع الكهرباء. وهذا ثالث إلغاء من نوعه منذ انقطعت الكهرباء الأسبوع الماضي.

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