شكرا لقرائتكم خبر عن كوارث الانقلاب.. تجنيد 5 آلاف طفل.. و1442مختطفا في مناطق التمرد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف) أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) توثيق فريقه 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الأربع الماضية. وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان أمس (الإثنين) على هامش انعقاد الدورة الـ 40 للمجلس، «ما يقارب من 4 ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي وتم استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية». في غضون ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي 1442 يمنياً في مناطق سيطرتها خلال عام 2018 بينهم 114 امرأة، وفقاً لتقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين أمس، فإن صنعاء احتلت المرتبة الأولى بواقع 401 حالة اختطاف بينها 109 نساء، تليها الحديدة بـ190 حالة بينها امرأتان. فيما كشف مكتب حقوق الإنسان في الجوف اليمنية أمس، عن وجود 8 سجون سرية للمليشيا الحوثية في المحافظة تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وسط تفشي الأمراض والأوبئة داخلها.

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) توثيق فريقه 5113 حالة تجنيد للأطفال خلال السنوات الأربع الماضية. وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان أمس (الإثنين) على هامش انعقاد الدورة الـ 40 للمجلس، «ما يقارب من 4 ملايين طفل يمني لا يتلقون تعليمهم بسبب تدمير 1600 مدرسة بشكل كلي أو جزئي وتم استخدام نحو 170 مدرسة كثكنات عسكرية». في غضون ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي 1442 يمنياً في مناطق سيطرتها خلال عام 2018 بينهم 114 امرأة، وفقاً لتقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين أمس، فإن صنعاء احتلت المرتبة الأولى بواقع 401 حالة اختطاف بينها 109 نساء، تليها الحديدة بـ190 حالة بينها امرأتان. فيما كشف مكتب حقوق الإنسان في الجوف اليمنية أمس، عن وجود 8 سجون سرية للمليشيا الحوثية في المحافظة تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي وسط تفشي الأمراض والأوبئة داخلها.

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