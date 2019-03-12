قبل أيام من انطلاق الانتخابات.. جولات مكثفة لمرشحي "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كثّف المرشحون لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، جولاتهم الانتخابية، قبل أيام معدودة من انطلاق العملية الانتخابية الجمعة المقبلة لاختيار نقيب و6 أعضاء من بين 11 مرشحًا للنقيب و52 للعضوية، حيث تنعقد الجمعية العمومية للنقابة، الجمعة، بحضور 25%+1، بعدما فشل انعقادها في المرة الأولى منذ أسبوعين.

وواصل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، جولاته بمختلف المؤسسات، وأوضح لـ"الخليج 365"، أنه زار اليوم مدينة الإسكندرية للقاء صحفيي النقابة الفرعية بالمحافظة، ويعقد حاليًا مؤتمرًا انتخابيًا لهم لعرض برنامجه الانتخابي عليهم، فيما زار أمس جريدة نجمة الجماهير، فضلاً عن بوابة أخبار اليوم أمس الأول، كما من المنتظر أن يعقد مؤتمرًا بمؤسسة الأهرام بنهاية الأسبوع الجاري.

وقال "رشوان" خلال إحدى جولاته الانتخابية مؤخرًا، إنه أقدم على خطوة الترشح كنقيب للصحفيين لخدمة أبناء المهنة، ولإعادة هيبة الصحفيين مرة أخرى، مضيفًا أنه يعمل على علاج أمراض المهنة.

ودعا "رشوان" إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات حتى يظهر المشهد أمام الرأي العام بشكل راقٍ، متابعًا: "قوة أي نقيب يجب أن تبدأ بحضور أعضاء الجمعية العمومية يوم التصويت في 15 مارس المقبل، لتكون رسالة توضح أن الصحفيين متواجدين بقوة خلف نقابتهم ومجلسهم".

وأكد رشوان أن النقابة ولدت من رحم الدولة، ولذلك وضع في القانون أن الدولة تدعم النقابة، ومواردها ضعيفة للغاية، كما أن قضاياها متماسة مع الدولة في جهات كثيرة، وبالتالي إقامة جسور بين النقابة والدولة واجب وضروري ولا يخل باستقلاليتها.

وعقد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عددًا من اللقاءات بمختلف المؤسسات الصحفية، آخرها ندوة بجريدة الجمهورية ظهر أمس الاثنين، وجريدة "الأخبار" والوطن، كما يعقد ندوة اليوم الثلاثاء لصحفيي "بوابة أخبار اليوم".

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وأكد رفعت رشاد خلال ندوته بالجمهورية، أنه يجب أن نخرج بالنقابة من "القمقم الذي أصبحت فيه"، لافتًا إلى أن فرص العمل فى المهنة أصبحت مغلقة على أصحابها.

وأضاف " رشاد"، أنه على نقيب الصحفيين ومجلس النقابة القادم حماية شباب المهنة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لابد وأن يقابله وقفة قوية من قبل النقابة وجمعيتها العمومية.

ونوه المرشح لمنصب نقيب الصحفيين قائلاً: "نحن بصدد منافسة انتخابية قوية لكن الحكومة أصبحت طرفاً فيها"، مشيرًا إلى "أن نقيب الصحفيين قادر على التفاوض وحماية المهنة والعاملين فيها وعلينا أن نجدد من أنفسنا كي نعود إلى سابق عهدنا".

وأشار إلى أن اختيار أي مرشح في الانتخابات القادمة لابد وأن يكون نابعًا من المصلحة العامة وإصلاح المهنة وللخروج من أزماتها.

وعن علاقة الدولة بالنقابة قال: "الدولة هي مصر وكلنا أبناء مصر وليس بيننا من هو ضد الدولة، ونقابتنا مستقلة ولو قدر لي النجاح فسيكون ذلك بإرادة وأصوات زملائي".

وفيما يتعلق بالتفاوض على شقق مع الحكومة قال "رشاد": "سأتفاوض مع الحكومة حال أن اتولى منصب نقيب الصحفيين، والحكومة تحبنا أقوياء بعيدًا عن أي مشكلات".

ووعد المرشح على منصب نقيب الصحفيين بتوفير دورات تدريبية للصحفيين غير تقليدية، مؤكدًا "أننا في حاجة إلى الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة لتعليم شباب الصحفيين".